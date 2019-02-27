300’e yakın WEPs imzacısı firmanın 31’i Bursa’dan
1 saat önce
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Gizli Sayılar" filmini tüm üye firmaların çalışanları ile buluşturdu.
Global Compact Türkiye
Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa
Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Gizli Sayılar" filmini tüm üye firmaların çalışanları ile buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10
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