Son Dakika Haberleri: 300’e yakın WEPs imzacısı firmanın 31’i Bursa’dan

300’e yakın WEPs imzacısı firmanın 31’i Bursa’dan

1 saat önce

Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Gizli Sayılar" filmini tüm üye firmaların çalışanları ile buluşturdu.

300’e yakın WEPs imzacısı firmanın 31’i Bursa’dan, System.String[]
Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Gizli Sayılar" filmini tüm üye firmaların çalışanları ile buluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10 

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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