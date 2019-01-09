300 Ekip 176 Araçla Yoğun Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor

Farklı coğrafi özelliklerde, yerleşim açısından dağınık yapıya sahip bir bölgede elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten YEDAŞ, bu faktörlerin etkilerini en aza indirmek için 300 ekip 176 araç ile yoğun kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Farklı coğrafi özelliklerde, yerleşim açısından dağınık yapıya sahip bir bölgede elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten YEDAŞ, bu faktörlerin etkilerini en aza indirmek için 300 ekip 176 araç ile yoğun kış şartlarıyla mücadele ediyor. Soğuk, kar, fırtınadan kaynaklanan kesinti ve arızalara müdahale etmek için 7/24 çalışıyor.



YEDAŞ, bölgesinde yaptığı tesis, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile tedarik sürekliliği ve kalitesini artırarak, kış koşullarının neden olabileceği etkileri en az seviyeye indirdi. Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle şebeke unsurları olumsuz etkilenebiliyor. Dağıtım hatları üzerinde oluşan buz yükü, ağırlık yaparak kopmalara neden olabiliyor. Ağaçların kar yüküne dayanamayarak hatların üzerine devrilmesi söz konusu. Direkler, türüne bağlı olmaksızın fırtınadan dolayı hatların üzerine yıkılabiliyor. Şebekede yaşanan bu gibi değişiklikler arıza veya kesintilere sebep olabilir. Hava koşullarından kaynaklanan bu gibi durumlardan tüketicilerin etkilenmemesi amacıyla 876 kişilik arıza onarım bakım ekibi özveriyle çalışıyor. Hatların etkilenmemesi için karları temizleyip, kopan hatları onarmak için bütün güvenlik önlemlerini alarak buz tutan direği tırmanıyorlar. Bazen de kar sebebiyle kapanan kilometrelerce yolu sırtlarında direk taşıyarak aşıyorlar. Gecenin karanlığında buz gibi dereden geçerek arızanın kaynağını bulup, tüketiciye elektriği ulaştırıyorlar. Onarılan bir hattın on binlerce tüketicinin evinin ısınması, ışığının yanması, yemeğinin pişmesi, hastanın iyileşmesi, ödevlerin yapılması; sanayide üretimin, ticarethanede gelirin devam etmesi olduğunu her zaman göz önünde bulunduruyorlar. Bu zorlu şartlarda, YEDAŞ çalışanlarına güç veren ise insanların en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen elektriği onlara ulaştırma heyecanı.



YEDAŞ ekipleri diğer kurumlarla koordinasyon halinde



Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde, valilik, kaymakamlık, belediyeler, karayolları, özel idare kurumları ve muhtarlarla da sürekli olarak iletişim halinde çalışıyor. Yolların açılmasıyla onarım işlerini hızlandırıyorlar. Gelen talepleri değerlendirerek en kısa sürede giderilmesi yönünde aksiyon alıyorlar. YEDAŞ, ring sistemi olan bölgelerde arıza onarım bakım ekipleri, onarım çalışması yaparken arıza yaşanan hattın etkilediği tüketicilere farklı kaynaktan elektrik dağıtmaya devam ediyor. Bu sayede tüketiciler kesinti veya arızadan etkilenmiyor. Saha çalışanları WFM Mobil GIS sayesinde en kısa yolu seçerek daha hızlı ulaşım sağlıyor. Tüketici Hizmetleri ve Çözüm Merkezi çalışanları da 7/24 tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinlemeye, cevap vermeye, çözüme ulaştırılması için yönlendirmeye devam ediyor. - SAMSUN

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