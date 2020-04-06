300 firma maske üretimine girdi
1 saat önce
Koronavirüs salgını Türkiye'de maske ve koruyucu kıyafet üreten firma sayısınının kısa zamanda 5 kat artmasına yol açtı.
Koronavirüs salgını Türkiye'de maske ve koruyucu kıyafet üreten firma sayısınının kısa zamanda 5 kat artmasına yol açtı. Maske üreten şirket sayısı 80'den 380'e, medikal giysi üretip ihraç eden firma sayısı da 50'den 70'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:05
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