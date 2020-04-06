300 firma maske üretimine girdi

Koronavirüs salgını Türkiye'de maske ve koruyucu kıyafet üreten firma sayısınının kısa zamanda 5 kat artmasına yol açtı. Maske üreten şirket sayısı 80'den 380'e, medikal giysi üretip ihraç eden firma sayısı da 50'den 70'e çıktı.