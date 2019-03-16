Son Dakika Haberleri: 300 Gündür Direnen Köylüleri Sevindiren Haber Mahkemeden

300 Gündür Direnen Köylüleri Sevindiren Haber Mahkemeden

30 dakika önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması gündemde olan biyokütle enerji santraline karşı yaklaşık 300 gündür direnen köylülerin ilk davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

300 Gündür Direnen Köylüleri Sevindiren Haber Mahkemeden, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması gündemde olan biyokütle enerji santraline karşı yaklaşık 300 gündür direnen köylülerin ilk davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Köylülere çevre ödülü de verildi.

Köylerine inşa edilmesini istemedikleri biyokütle enerji santrali için mücadele veren Karaağızlıların Toprak Koruma Kurulu'na ilk açmış oldukları davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Karaağızlılar adına konuşan Dernek Başkanı Hayri Sönmez, "300 gündür burada çocuğundan yaşlısına nöbet tutuyoruz. Hiç bir zaman devletimize karşı gelmedik, biz sadece bu santralin köyümüze kurulmasını istemiyoruz. Mahkemeden de durdurma kararı geldi. Biz mücadelemizi yasal yollarla vermeye devam edeceğiz. Bursa Tabip odasına da bu ödül için çok teşekkür ediyoruz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel
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