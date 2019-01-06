300 Kiloluk Büyükbaş Hayvan Kamyonetten Karayoluna Savruldu
1 saat önce
300 kiloluk büyükbaş hayvan kamyonetten karayoluna savrulduBURSA - Olay saat 19.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi.
300 kiloluk büyükbaş hayvan kamyonetten karayoluna savruldu
BURSA - Olay saat 19.30 sıralarında Orhangazi- İznik
karayolunda meydana geldi.
Beytullah E. idaresinde ki 16 F 9335 plakalı kamyonette bulunan yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ki büyükbaş hayvan besihaneye götürüldüğü sırada Kurudere
Köprüsü mevkiinde kamyonetin kasasından karayoluna düştü. Trafik ekiplerinin önlem aldığı karayolunda, yaralı hayvan vinç yardımı ile düştüğü kamyonete geri yüklenerek kesimhaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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