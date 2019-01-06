300 Kiloluk İnek Kamyonetten Karayoluna Savruldu
30 dakika önce
Orhangazi-İznik karayolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasından 300 kiloluk bir inek yola savruldu.
Orhangazi- İznik
karayolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasından 300 kiloluk bir inek yola savruldu.
Olay, Orhangazi -İznik karayolunda meydana geldi. Beytullah E. idaresindeki 16 F 9335 plakalı kamyonette bulunan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, besihaneye götürüldüğü sırada Kurudere
Köprüsü mevkiinde kamyonetin kasasından karayoluna düştü. Trafik ekiplerinin önlem aldığı karayolunda, yaralı hayvan vinç yardımıyla düştüğü kamyonete geri yüklenerek kesimhaneye götürüldü. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
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