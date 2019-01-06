Son Dakika Haberleri: 300 Kiloluk İnek Kamyonetten Karayoluna Savruldu

300 Kiloluk İnek Kamyonetten Karayoluna Savruldu

30 dakika önce

Orhangazi-İznik karayolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasından 300 kiloluk bir inek yola savruldu.

300 Kiloluk İnek Kamyonetten Karayoluna Savruldu, System.String[]
Orhangazi- İznik karayolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasından 300 kiloluk bir inek yola savruldu.

Olay, Orhangazi -İznik karayolunda meydana geldi. Beytullah E. idaresindeki 16 F 9335 plakalı kamyonette bulunan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, besihaneye götürüldüğü sırada Kurudere Köprüsü mevkiinde kamyonetin kasasından karayoluna düştü. Trafik ekiplerinin önlem aldığı karayolunda, yaralı hayvan vinç yardımıyla düştüğü kamyonete geri yüklenerek kesimhaneye götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Kurudere, Orhangazi, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İçişleri Bakanlığı Uyardı! 250 TL Cezası Var Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:28:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 300 Kiloluk İnek Kamyonetten Karayoluna Savruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]