Elazığ kültür sanat haberi: Elazığ'da 300 kişilik grup Saklıkapı Kanyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Elazığ kültür sanat haberi: Elazığ'da 300 kişilik grup Saklıkapı Kanyonu'nu ziyaret etti

17.10.2022 22:26

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da üniversite öğrencileri, akademisyen ve ailelerden oluşan 300 kişilik grup, Saklıkapı Kanyonu'nu gezdi.

Elazığ'da üniversite öğrencileri, akademisyen ve ailelerden oluşan 300 kişilik grup, Saklıkapı Kanyonu'nu gezdi.

Elazığ Doğa Sporları Kulübü'nce organize edilen gezi programı kapsamında farklı illerden kente gelen ziyaretçiler, Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarından başlayarak yer altı sularının meydana getirdiği akarsuyun geçtiği 4,5 kilometrelik kanyonu takip ederek, Keban Baraj Gölü'ne dökülmesiyle oluşan yürüyüş parkurunu kullandı.

Kulüp Başkanı Murat Bahçeci, gazetecilere, etkinliğe beklentilerinin çok üstünde bir katılım olduğunu, 300 kişilik ekiple gidiş dönüş yaklaşık 6 saatte gezdikleri kanyonun ziyaretçilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Kanyonunun gezi parkurunun oldukça rahat olduğunu ifade eden Bahçeci, "Her yaştan ziyaretçilerin bulunduğu bir grupla buraya geldik. Çok zevkli ve güzel bir faaliyet oldu. Saklıkapı Kanyonu, Elazığ turizmine kazandırılan güzel bir lokasyon. Turizm anlamında eksikler var ama onlar da zamanla giderilir, her şey daha güzel olur, herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün de yaklaşık 3 yıl önce keşfedilen Saklıkapı Kanyonu'nun yapılan tanıtımlarla hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi çektiğini dile getirdi.

Kanyonun jeolojik ve karstik oluşumlarıyla da dikkati çektiğini ifade eden Şengün, "Çeşitli sempozyumlarda, uluslararası dergilerde, kitaplarda yayınlar yaparak buranın turizme kazandırılması noktasında çalışmalar yaptık. Saklıkapı Kanyonu, turizme kazandırıldıktan sonra çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı." diye konuştu.

Konya'dan gezi programına katılan Fatma Erdem de kanyonu çok beğendiklerini aktararak, "Burayı herkese tavsiye ediyoruz, böyle güzellikler varken evlerimizde oturmayalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ kültür sanat haberi: Elazığ'da 300 kişilik grup Saklıkapı Kanyonu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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