DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Öğretmenler Günü'nde 300 öğrenciden oluşan koro, 'Biz Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi.
Hükümet Konağı bahçesindeki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 15 müzik öğretmeninin yönetiminde 300 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro, 'Biz Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi. Öğrencilerin sergilediği performans, dinleyicilerden alkış aldı. Konserin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 300 kişilik koro 'Atatürk'ün çocuklarıyız' şarkısını seslendirdi - Son Dakika