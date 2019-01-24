Son Dakika Haberleri: 300 Kişilik Personel Alımı İçin 3 Bin 443 Kişi Başvurdu

300 Kişilik Personel Alımı İçin 3 Bin 443 Kişi Başvurdu

1 saat önce

Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 300 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

300 Kişilik Personel Alımı İçin 3 Bin 443 Kişi Başvurdu, System.String[]
Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 300 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Karabük Belediyesi Nikah salonunda yapılan kura çekimine İŞKUR Müdür vekili Mustafa Çalış, kurumların yetkilileri ve başvuru yapan kişiler katıldı.

İŞKUR İl Müdür vekili Mustafa Çalış, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Orman İşletme, Gençlik Spor, Hastane ve Kamu Kurumlarının ihtiyaçları için 6 ay süreli 500 personele yönelik noter kurasını belirlediklerini belirterek, "İl ve ilçelerimizde TYP kapsamında toplam 300 kişiyi çalıştıracağız. 1 Şubat'ta işbaşı yapacak 300 kişi için kurumumuza ise 3 bin 443 kişi başvurdu" dedi.

Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası 3 bin 443 arasından 300 kişinin ismi belirlendi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

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