300 kişiye iş imkanı sağlıyor, ancak iş yerine elektrik alamıyor - Son Dakika

300 kişiye iş imkanı sağlıyor, ancak iş yerine elektrik alamıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde organik meyve kurutma işi yapan ve yaklaşık 300 kişiye iş imkanı sağlayan Mehmet Yılmaz isimli girişimci, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından iş yerine elektrik verilmediğini iddia etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde organik meyve kurutma işi yapan ve yaklaşık 300 kişiye iş imkanı sağlayan Mehmet Yılmaz isimli girişimci, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından iş yerine elektrik verilmediğini iddia etti.

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Kızılçukur köyünün 850 metre dışında kendi arazisinde yaş meyve kurutma işi yapan ve sezon süresince yaklaşık 300 bayana iş imkanı sağlayan Mehmet Yılmaz, 11 yıldan beri yaş meyve kuruttuğu arazisine elektrik alabilmek için uğraş verdiğini söyledi. Yılmaz, "Elektrik için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ)'a müracaat ediyorum, 'vereceğiz' diyorlar bir daha da uğramıyorlar. Elektrik işi onaylanmıyor, neticede elektrik verilmiyor. İş yerimde elektrik olsa, gece de çalışma yapma imkanımız olacak. Köye ayrıca soğuk hava deposu, kurutma sistemi ve fırın kuracağım" dedi.


"7 köydeki ev hanımlarına iş imkanı"


Çevre il ve ilçelerden satın aldığı organik yaş elma, armut, vişne, kiraz gibi meyveleri parçalatmak ve çekirdeklerini çıkarmak amacıyla Kızılçukur, Sefaköy, Halifeler, Alınören, Saklar, Kutlubeyler ve Kestel köylerindeki evlere dağıtım yaptığını belirten Yılmaz, "Böylece üretim sezonu süresince 7 köyde bulunan yaklaşık 300 ev hanımı meyve doğrayıp, çekirdeklerini çıkarmak suretiyle elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki elektrik olmadığı için yaş meyve kurutma işini ilkel usullerle yapıyorum" diye konuştu.


İHA muhabirine konuşan OEDAŞ yetkilileri ise, Mehmet Yılmaz'ın iddialarını araştıracaklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Mehmet Yılmaz, Osmangazi, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 300 kişiye iş imkanı sağlıyor, ancak iş yerine elektrik alamıyor - Son Dakika Ekonomi
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