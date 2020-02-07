300 kişiyi öldüren Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi Velasquez hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 300 kişiyi öldüren Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi Velasquez hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

300 kişiyi öldüren Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi Velasquez hayatını kaybetti

6 saat önce

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan 300 kişinin katili Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti. Temel Resi lakaplı uyuşturucu baronu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Velasquez uyuşturucu işinden, Escobar'a yakın bir servet edinmişti

300 kişiyi öldüren Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi Velasquez hayatını kaybetti, System.String[]

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti.


"Temel Reis" lakaplı uyuşturucu çetesi üyesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Ulusal Kanser Entitüsü'nde mide kanseri tedavisi görüyordu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:56 
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