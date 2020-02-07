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300 kişiyi öldüren Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi Velasquez hayatını kaybetti
6 saat önce
Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan 300 kişinin katili Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti. Temel Resi lakaplı uyuşturucu baronu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Velasquez uyuşturucu işinden, Escobar'a yakın bir servet edinmişti
Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın en büyük tetikçisi olan Jhon Jairo Velasquez 58 yaşında hayatını kaybetti.
"Temel Reis" lakaplı uyuşturucu çetesi üyesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Ulusal Kanser Entitüsü'nde mide kanseri tedavisi görüyordu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:56
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