Dün akşam saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.'nın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.'nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika