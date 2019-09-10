300 km tarımsal sulama kanalı temizlendi

Hatay'ın tarım potansiyelini en doğru şekilde değerlendirerek sofralara ulaşan ürünlerin insan sağlığına fayda sağlaması için hizmet üreten HBB, kanallarda yabani ot, çamur ve mil temizliği çalışmaları gerçekleştirerek suyun israfını önledi ve üreticiye daha sağlıklı ulaşmasını sağladı.

HBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç dâhilindeki tüm tarımsal alanlarda benzer çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirildi.