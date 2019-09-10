Son Dakika Haberleri: 300 km tarımsal sulama kanalı temizlendi
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300 km tarımsal sulama kanalı temizlendi

1 saat önce

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından il genelinde 300 kilometre tarımsal sulama kanalında atık temizleme çalışması gerçekleştirildi.

300 km tarımsal sulama kanalı temizlendi, System.String[]

Hatay'ın tarım potansiyelini en doğru şekilde değerlendirerek sofralara ulaşan ürünlerin insan sağlığına fayda sağlaması için hizmet üreten HBB, kanallarda yabani ot, çamur ve mil temizliği çalışmaları gerçekleştirerek suyun israfını önledi ve üreticiye daha sağlıklı ulaşmasını sağladı.

HBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç dâhilindeki tüm tarımsal alanlarda benzer çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirildi.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:32 Kaynak: Bültenler
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