300 km tarımsal sulama kanalı temizlendi
1 saat önce
HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından il genelinde 300 kilometre tarımsal sulama kanalında atık temizleme çalışması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:32 Kaynak: Bültenler
Hatay'ın tarım potansiyelini en doğru şekilde değerlendirerek sofralara ulaşan ürünlerin insan sağlığına fayda sağlaması için hizmet üreten HBB, kanallarda yabani ot, çamur ve mil temizliği çalışmaları gerçekleştirerek suyun israfını önledi ve üreticiye daha sağlıklı ulaşmasını sağladı.
HBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç dâhilindeki tüm tarımsal alanlarda benzer çalışmaların gerçekleştirileceğini bildirildi.
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