Son Dakika Haberleri: 300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak

300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak

8 dakika önce

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "300 Koyun Projesi'nde tedarik ve yetiştiricilere teslim işlemleri 30 Haziran 2019'da sona erecek.

300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak, System.String[]
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "300 Koyun Projesi'nde tedarik ve yetiştiricilere teslim işlemleri 30 Haziran 2019'da sona erecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:55 

Nihat Çelik, Ekonomi
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