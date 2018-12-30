300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "300 Koyun Projesi'nde tedarik ve yetiştiricilere teslim işlemleri 30 Haziran 2019'da sona erecek.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "300 Koyun Projesi'nde tedarik ve yetiştiricilere teslim işlemleri 30 Haziran 2019'da sona erecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:55
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