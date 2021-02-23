300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor - Son Dakika

300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor

23.02.2021 08:04

Hatay'da gençlik yıllarında sevmediği kravatı, sıkıyönetim zamanı mecburi takıp alışan vatandaş yıllar içinde kendine bir koleksiyon oluşturdu. 300 adet kravatı olduğunu söyleyen vatandaş, "Gideceğim yere göre bazen günde 3 kere kravat değiştirdiğim oluyor. Kravat benim için bir kıyafetin kimlik kartı" ifadelerinde bulundu.

İskenderun ilçesinde yaşayan emekli Duran Aydın (60), 300 kravatlık koleksiyonu ve her gün taktığı çeşit çeşit kravatlarla çevresinde şık bir kişi olarak tanınıyor. Gençliğinde kravatı sevmeyen Aydın, 1980 askeri darbesi sonrasında halk eğitim merkezinde folklor eğitmeni olarak göreve başladı. Darbenin ardından getirilen kamuda kravat takma zorunluluğu ile kravatla tanışan Aydın, bunu hobi haline çevirdi.

KOLEKSİYONU YILLAR İÇİNDE BÜYÜMÜŞ

Yıllar boyunca 300 kravatlık koleksiyon oluşturan Aydın, havanın durumuna göre, günde en az üç farklı kravat takarak sokağa çıkıyor. Kravatı bir giysinin kimliği olarak değerlendirdiğini söyleyen Aydın, tüm kıyafetlerinde başta kravat takarak, tespih ve çakmağa kadar aksesuarların uyum içinde olmasına dikkat ettiğini dile getirdi.

300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor

"KRAVAT BİR ELBİSENİN KİMLİK KARTIDIR"

Koleksiyonuna dolabında gözü gibi bakan Aydın, kravatla olan macerasını şöyle anlattı:

"Gençliğimde çok sevmediğim bir şeydi ama 1980 ihtilalinden sonra halk eğitim merkezinde görev yaptım, sıkıyönetim yasalarından dolayı kravat da mecburdu. Biraz zorlandım ilk başta ama sonra hobi haline geldi. Kravat benim için elbisenin kimlik kartıdır. Elbise çok kaliteli bir kumaştan olabilir ama kravat olmazsa, yanında mendil olmazsa olmaz. Elbisenin bütün güzelliğini bence kravat ortaya çıkarıyor. O yüzden ben bu kravatları elbisenin nüfus cüzdanı olarak kabul ediyorum, öyle tezahür ediyorum kravatları. Bu bende bir zevk haline gelmiş. Zevkimin kravat olduğunu bilen dostlarımız da bana sürekli kravat hediye ederler."

300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor

GİDECEĞİ YERE GÖRE KRAVAT DEĞİŞTİRİYOR

Eşinin ve kızlarının kıyafet seçimi ve uyumunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Duran, "Hava durumuna göre bazen farklı iki veya üç kravat taktığım oluyor. Öğleden önce, öğleden sonra veya akşam bir davete gideceksem hepsinde farklı kravat taktığım oldu. Bu kravatlar arasında halen takmadığım kravatlar var. Tespihimden çakmağıma, kravatıma kadar kıyafetlerimin bir uyum içerisinde olmasını isterim, öyle giyerim, rastgele şunu giyip gideyim asla demem" diye konuştu.

Kravat koleksiyonuna her gün bir yenisini daha eklediğini ve beğendiği kravatlara titizlikle baktığını anlatan Duran, kötü alışkanlar yerine kravatlarıyla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor
300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor
300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor

İskenderun, Emekli, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor - Son Dakika


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