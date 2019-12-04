Son Dakika Haberleri: 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisi fabrikaların makine yağlarını toplayıp incelterek akaryakıta çeviren şebekeye yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Adana polisi fabrikaların makine yağlarını toplayıp incelterek akaryakıta çeviren şebekeye yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde 7 şahsın fabrikalardan makine yağlarını toplayarak inceltip piyasaya akaryakıt olarak sürdüğü bilgisine ulaştı.


Bu bilgi doğrultusunda polis zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak 3 ay boyunca takip etti. Bu takipler sırasında polis zanlıların depolarına da baskın yapıp 18 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan ara baskınlarda 12 şüpheli de gözaltına alındı. Polis dün ise şafak vakti hala kaçak akaryakıt işi yapmaya devam eden 7 zanlının yakalanması için şafak operasyonu yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Polis zanlıların depolarına yaptığı baskında ise 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir zanlının evinde ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı
Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim? Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 16:15:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]