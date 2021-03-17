Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs - Son Dakika

Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs

17.03.2021 11:00
Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uğur Okulları arasındaki mutabakatla 300 milli sporcu, 5 yıl boyunca Uğur Okulları'nda yüzde 100 burslu eğitim alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uğur Okulları arasındaki mutabakatla 300 milli sporcu, 5 yıl boyunca Uğur Okulları'nda yüzde 100 burslu eğitim alacak.

Uğur Okulları açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin hem sporda hem de akademik olarak kendini geliştirmesi amacıyla başlattığı "Ortaöğretim Sporcu Bursu" çalışmasına Uğur Okulları destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel tarafından imzalanan mutabakatla 300 milli sporcu, 5 yıl boyunca Uğur Okullarında yüzde 100 burslu eğitim alacak. Yarım asrı aşkın deneyim ile Türkiye'nin 51 ilinde 112 okulda eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları, çeşitli spor dallarında dereceler elde eden milli sporcuları akademik olarak da destekleyecek.

"Hedefimiz, tüm öğrencilerimizi her anlamda başarıya teşvik etmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, ortaöğretim sporcu bursundan faydalanacak 300 milli sporcunun, yakın olduğu bölgedeki Uğur Okulları'nda 5 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alma şansı elde edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler ortaokul ve lise döneminde eğitim mi yoksa spor mu ikileminde kalabiliyor. Hedefimiz, tüm öğrencilerimizi her anlamda başarıya teşvik etmek. Okullarımızda öğrencilerimizin akademik başarı seviyesini geliştirirken, sporcu altyapısının oluşturulmasına da önem veriyoruz. Üniversiteye hazırlıkta öncü bir kurum olarak sporda yetenekli öğrencilerimizin, bir yandan madalyalar kazandıklarını görmek bir yandan da onları Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yetiştirmek hepimiz için gurur kaynağı olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığının spora ve sporcuya destek çabaları doğrultusunda uygulamaya geçirdiği bu protokolü hem sporcularımızı hem de Türkiye'yi yurt dışında daha iyi tanıtacak bir proje olarak görüyorum."

Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs

Mehmet Kasapoğlu, Milli Sporcu, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uğur Okulları'ndan 300 milli sporcuya yüzde 100 burs - Son Dakika


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