Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak - Son Dakika

Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak

10.01.2021 11:45
Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihalesi yapılan Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi ile 6 tramvay aracı daha alınacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihalesi yapılan Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi ile 6 tramvay aracı daha alınacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından projelendirilen ve önceki aylarda temel atma töreni düzenlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak 7 kilometrelik Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nda çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nden İldem ve Talas'a kadar uzanan mevcut raylı sistem hatlarına Belsin Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattı ile Talas Anayurt Hattı'nın da ekleneceğini, kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar şehri demir ağlarla ördüklerini belirterek, bu projelerin tamamlanmasıyla toplu taşıma taleplerinin büyük ölçüde karşılanacağını ifade etti.

Daha konforlu, güvenli ve hızlı ulaşımı vatandaşların hizmetine sunmak için salgına rağmen gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, Belsin Anafartalar ve Talas Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla raylı sistem hattının 48 kilometreye ulaşacağını, Talas Anayurt Tramvay Hattı Projesi ile 6 yeni tramvay aracı alınacağını ve projenin maliyetinin 300 milyon TL'ye ulaşacağını aktardı.

İhale yapıldı

Projenin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda kapalı zarf usulü ile yapılan ihalesinde, Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri San. ve Tic. AŞ firması 15 milyon 991 bin 186 avro, Gülermak Ağır San. İnş ve Taah. AŞ ile YDA İnş. San. ve Tic. AŞ ortaklığı 15 milyon 142 bin 577 avro, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. AŞ firması 18 milyon 924 bin 150 avro, Unitek İnş. San. ve. Tic. AŞ ile Tur İnş. Hafr. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığı 18 milyon 778 bin avro, Elron İnşaat Taah. ve Tic AŞ firması 19 milyon 3 bin 850 avro, Açılım İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firması 21 milyon 933 bin 215 avro teklif verdi.

Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak
Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak
Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak

Türk Lirası, Tramvay, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 6 yeni tramvay aracı alınacak - Son Dakika


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