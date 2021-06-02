300 Milyonluk Dev Yatırım İçin Fizibilite Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Muradiye'ye Yapılacak Dev Yatırım İçin Fizibilite Çalışmaları Başladı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ile fizibilite çalışmalarını yapacak olan firma yetkilileri ile bir araya gelerek, proje üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Muradiye Mahallemizde önümüzdeki günlerde büyük bir yatırımın ilk çalışmaları başlayacak. Bu hizmetlerin gerçekleşmesindeki en büyük destekçimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi için hazırladığı Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekesi ile İçme Suyu Şebeke Projesinin gerçekleşmesi için gerekli olan Dünya Bankası kredisinin sağlanabilmesi amacıyla fizibilite çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MASKİ Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ve yetkili personel ile Muradiye Mahallesinde ilgili firma yetkilileri ile bir araya gelerek proje üzerinde değerlendirme yaptı. Fizibilite çalışmalarını yapacak ilgili firma mahallede inceleme gerçekleştirdi.

Muradiye Mahallesi Adeta Yeniden Canlanacak

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, fizibilite çalışmalarının tamamlanması ile Muradiye Mahallesinde önemli bir yatırım yapacaklarını belirtti. Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile Muradiye Mahallemizin alt ve üstyapı çalışmaları için İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası Kredi Programına başvurduk. Muradiye Mahallemize 300 Milyon TL'lik bir yatırım söz konusu. Bu yatırım sadece Muradiye Mahallemize değil aynı zamanda Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ ve Akgedik mevkilerine 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve yeni atıksu arıtma tesisi yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların Dünya Bankası tarafından fizibilite ihalelerinin yapılmasının ardından saha çalışmalarına başlandı. Muradiye Mahallesinde inşa edeceğimiz Atıksu Arıtma Tesisinin yerini de 2,5 Milyon TL ile kamulaştırdık. Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 300 Milyon Liralık dev yatırım ile mahallemizin altyapı sorununu kökten çözüme kavuşturmak istiyoruz" dedi.

"Muradiye'ye verilen sözler gerçekleşiyor"

Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Bu şehrin en büyük mahallesinin hizmet görmesi bizleri çok mutlu ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemizde yaptığı diğer çalışmalar ile su basınç sorunumuz da çözüldü. İdare olarak buradaki sıkıntının çözülmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Verilen sözler birer birer yerine getiriliyor. Muradiye Mahallemizde önümüzdeki günlerde alt ve üst yapıda büyük bir yatırımın ilk çalışmaları başlayacak. Bu hizmetlerin gerçekleşmesindeki en büyük destekçimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.