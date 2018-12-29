Son Dakika Haberleri: 300 Öğrenciyi Kızılay Sayesinde Üşümeyecek

300 Öğrenciyi Kızılay Sayesinde Üşümeyecek

1 saat önce

Kızılay Düzce Şubesi kentteki okullarda öğrenim gören yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yaptı.

300 Öğrenciyi Kızılay Sayesinde Üşümeyecek, System.String[]
Kızılay Düzce Şubesi kentteki okullarda öğrenim gören yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yaptı.

Düzce Kızılay'ı soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan öğrencileri ısıttı. Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce'deki okullarda öğrenim gören öğrencilere kışlık giyecek yardımı yaptı. Okullarda tespit edilen 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye, mont ve bot yardımı yapılırken, Kızılay üyeleri öğrencilerin ihtiyaçlarını okullara teslim etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Düzce, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:55:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 300 Öğrenciyi Kızılay Sayesinde Üşümeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]