300 Öğrenciyi Kızılay Sayesinde Üşümeyecek
1 saat önce
Kızılay Düzce Şubesi kentteki okullarda öğrenim gören yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yaptı.
Kızılay Düzce
Şubesi kentteki okullarda öğrenim gören yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yaptı.
Düzce Kızılay'ı soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan öğrencileri ısıttı. Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce'deki okullarda öğrenim gören öğrencilere kışlık giyecek yardımı yaptı. Okullarda tespit edilen 300 ihtiyaç sahibi öğrenciye, mont ve bot yardımı yapılırken, Kızılay üyeleri öğrencilerin ihtiyaçlarını okullara teslim etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:34 Kaynak: İHA
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