300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi

23.06.2022 11:24
300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 11 AFAD İl Müdürlüğü, STK, AFAD gönüllüleri ve afet çalışma gruplarından oluşan 300 personelin katılımı ile Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 11 AFAD İl Müdürlüğü, STK, AFAD gönüllüleri ve afet çalışma gruplarından oluşan 300 personelin katılımı ile Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolünün katıldığı Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 11 AFAD İl Müdürlüğü, STK, AFAD Gönüllüleri ve afet çalışma gruplarından oluşan 300 personelin katılımı ile Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde başladı. Tatbikat 3 gün sürecek.

Tatbikat önceki gün ekiplerin Afyonkarahisar'a intikali ve konuşlanması ile başlarken, dün gece ise tatbikatın icrası yani telsiz haberleşmesi, arama taktik ve tekniklerinin kullanılması, iple erişim sistemleri ile yaralının güvenli yere taşınması, iz takibi yapmak, karadan kontrol edilen hava taşıtlarının etkin kullanımı, iz takip köpekleri ile arama, alan araması, gece şartlarında arama yöntemleri gerçekleştirildi. Tatbikat bölgede 12 öğrencinin kamp yapması esnasında hava şartlarının kötüleşmesi sonucu, mahsur kalınması ve kayıp olmaları üzerine kurgulanmış, arama ve kurtarma ekiplerimizin intikal süreci ile başlayan tatbikat zorlu hava ve arazi koşullarında 4 sektörde 8 operasyon içerecek şekilde icra yapıldı.

Tatbikat bugün yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek

Tatbikatla, dağda arama kurtarma ekipleri müdahale kapasitesinin test edilmesi, koordinasyon ve işbirliğinin artırılması, kurumsal ve bireysel refleks kazandırılması, akredite edilen ekiplerin adaptasyonlarını uygulayarak öğrenme, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Tatbikata, 300 personel, 25 kurtarma kara aracı, 7 hava aracı, 6 köpek timi, 3 haberleşme aracı, 171'i arama kurtarma olmak üzere toplam 300 personelin katıldı.

Öte yandan, tatbikatın bugün yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona ereceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 300 personelin katılımıyla Dağda Arama ve Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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