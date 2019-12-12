300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Yalova'da polis ekiplerince hava destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda evde arama yapılıyor.

Yalova'da polis ekiplerince hava destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda evde arama yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Ekipler ilk olarak Bağlarbaşı Mahallesi'nde belirlenen 10 evin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı.

Narkotik eğitimli "Zeytin" adlı köpeğin de yer aldığı operasyon, drone ile havadan takip ediliyor.

Emniyet bünyesindeki tüm birimlerin yer aldığı çalışmalarda, bazı adreslerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı.

Ekipler aynı mahallede operasyona devam ediyor.

300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu

Yalova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü
Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
21:22 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
21:18 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2) - Son Dakika
21:18 Çocuk Medyası Konferansı'nın son gününde "dijitalleşme ve vatandaş gazeteciliği" konuşuldu - Son Dakika
21:15 Gemlik Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan zanlı: "Şeytana uydum" - Son Dakika
21:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]