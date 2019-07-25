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300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

1 saat önce

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalandığı operasyon helikopter kamerası tarafından görüntülendi.

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında
Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalandığı operasyon helikopter kamerası tarafından görüntülendi.
ADANA - Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalandığı operasyon helikopter kamerasınca görüntülendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik çalışma başlattı.
300 polisin katıldığı operasyonda 47 kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, özel harekat ve polis helikopterinin de desteğiyle belirlenen yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Koçbaşı ile evlerin kapılarını kırarak giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile arama kaydı bulunan 44 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde bulunan 825 kişiyi kontrol eden ekipler, 316 araç ve 16 iş yerinde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 450.44 gram sentetik uyuşturucu, 6,29 metamfetamin, 1.11 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, biri kuru sıkı 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 78 mermi ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyon anı ise helikopteri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında
Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
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