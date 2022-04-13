"300 Sporcumuza Malzeme Desteğinde Bulunduk"

Gençliğe ve spora yönelik yatırımlarından dolayı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plâketi alarak, Yeşilyurt'ta ki tüm gençlik yatırımlarını taçlandıran Yeşilyurt Belediyesi'nden amatör sporculara bir destek daha geldi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafında hizmete sunduğu futbol, basketbol, yüzme, voleybol ve bocce sahalarının yanı sıra tenis kortları ve diğer sportif mekanlarla ilçedeki amatör ruhun ön plana çıkması için büyük uğraşlar veren Yeşilyurt Belediyesi, fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve malzeme desteği gibi etkinliklerle amatör sporcuların yanında yer almayı ihmal etmiyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Melekbaba Gençlik Merkezinde açılan Badminton Kursuna katılan 300 sporcuya malzeme desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata ve Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül'de devam eden badminton kursunu ziyaret ederek, hazırlanan hediye paketlerini sporculara teslim ettiler.

Yeşilyurt Belediyesinin spora çok büyük destekler sağladığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, amatör kulüplerin ve sporcuların desteklenmesi noktasındaki bu tür desteklerin önemli olduğunu ifade edip, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak amatör ruhu önemsediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, " Yeşilyurt'un spor kenti olması için yaptığımız yatırımlara ve hizmetlere bir yenisini daha ekledik. Gençlere ve spora çok büyük yatırımlar yapan bir belediye olarak özellikle amatör kulüplerimiz ve amatör sporcularımıza imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Melekbaba Gençlik Merkezinde açılan badminton kursuna katılan genç sporcularımızı desteklemek adına malzeme desteğinde bulunduk. Belediye olarak amatör ruhun daha fazla ön planda olması için bu tür katkı ve desteklerimizi artıracağız. Bizler genç yaşta sporla tanışan, yeteneklerinin farkında varıp farklı branşlarda açılan kurslara katılan tüm çocuklarımızın yanındayız ve destekliyoruz. Onların sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırmak içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Badminton kursuna katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.