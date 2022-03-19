300 TL DEĞERİNDEKİ ŞARJ ALETİNİ ÇALIP, UCUZ KABLONUN PARASINI ÖDEDİ - Son Dakika

ANTALYA'da bir akaryakıt istasyonu marketindeki raftan 300 TL değerinde şarj aleti çalan hırsızlık şüphelisi, dikkat çekmemek için 30 TL değerindeki kablo satın alıp ayrıldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna önceki gece saat 03.00 sıralarında araçla gelen iki kişiden biri market personelini oyalarken, diğeri raftaki 300 TL değerinde şarj aletini montunun altına sokarak çaldı. Ardından tuvalete yönelen hırsızlık şüphelisi, cihazı cebine koyup, kutusunu bırakıp dışarı çıktı. Ardından tekrar dijital raflara yönelen şüpheli, dikkat çekmemek için 30 TL değerinde şarj kablosunu satın alıp ayrıldı. Boş kutunun temizlikçiler tarafından bulunmasının ardından kamera görüntülerini izleyen istasyon yöneticileri, hırsızlık olayını fark etti.

'O AN BİRŞEYLER OLDUĞUNU HİSSETTİM'

Akaryakıt istasyonunun gece vardiyasında çalışan Mehmet Eraslan (26), Geç vakitte iki kişi markete geldi. Ben biriyle ilgilenirken diğeri de elektronik raf tarafına geçti. Bir ara tuvalete gitti, geri geldi. Sonra şarj kablosu satın aldı ve marketten ayrıldı. Boş kutu tuvaletten çıkınca kamera görüntülerini izledik. Rafta asılı cihazı kutusuyla birlikte alıp tuvalete yöneldiğini gördük. Sayım sonrasında da ürünün çalındığını fark ettik diye konuştu. Kamera görüntülerinde kutuyu almadan önce şüphelinin sık sık kendisine baktığını fark ettiğini de anlatan Eraslan, O an birşeyler olduğunu hissettim. Kamera görüntülerini izleyince de 300 TL değerindeki şarj aletinin çalındığını anladık. Dikkat çekmemek için de 30 TL değerinde kablo satın aldı" dedi.

'TRAJİKOMİK BİR HIRSIZLIK'

Akaryakıt istasyonu sahibi Zafer Yeğinaltay, hırsızlık olayını trajikomik olarak nitelendirdi. Hırsızlık şüphelileri hakkında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Yeğinaltay, Kamera görüntüleri ortada. Geldikleri aracın plakası görülüyor. Yüzleri görünüyor. Market kamerası şüphelinin ürünü alıp montunun altına saklayarak tuvalete gittiğini de çekmiş. Pahalı ürünü alıp, 30 TL'lik kablonun parasını ödeyerek ayrılması bana çok trajikomik geldi" dedi.