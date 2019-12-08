Son Dakika Haberleri: 300 TL'lik alışverişe 30 TL'lik akaryakıt hediye
Son Dakika Ekonomi 300 TL'lik alışverişe 30 TL'lik akaryakıt hediye - Son Dakika Ekonomi

300 TL'lik alışverişe 30 TL'lik akaryakıt hediye

7 saat önce

Aynı gün içinde tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere, 30 TL'lik akaryakıt hediye ediliyor.

300 TL'lik alışverişe 30 TL'lik akaryakıt hediye, System.String[]

Aynı gün içinde tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere, 30 TL'lik akaryakıt hediye ediliyor.


Orta Karadeniz'in en nezih çekim merkezlerinden biri olan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde alışveriş tam gaz devam ediyor. Seçkin marka karması ile bol alternatifli alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle öncelikli tercih sebebi olan Samsun Piazza, düzenlediği kampanyalarla cazibesini taçlandırıyor.


Piazza'nın ulaşımı kolaylaştıran kampanyası kapsamında, aynı gün içinde, tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli 30 TL'lik akaryakıt hediye ediliyor.


Ziyaretçiler aynı gün içerisinde yapılan alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturaları ile danışma birimine başvurup Piazza club formunu doldurduktan sonra hediye akaryakıt kartlarını alabilecekler. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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