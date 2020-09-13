300 TL'lik dezenfekte aparatını 70 liraya mal ettiler - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Güdüzalp Ortaokulu ve 24 Kasım İlkokulu'nda görevli okul müdürleri, öğretmenler ve hizmetliler, bodrum katında kurdukları atölyede pedallı dezenfektan aparatı üretti. Sınıflara yerleştirilen aparatların piyasada 300 TL'ye satıldığını ifade eden Okul Müdürü Ramazan Gündoğmuş, "Piyasada, bu ürün 250-300 TL civarında satılıyor. Biz ise 70 TL'ye ürettik. Okulumuzun iş gücünü, personelimizin yetenekleri ile birleştirerek bu dezenfektan makinesini kendimiz imal ettik" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde aynı binayı kullanan Güdüzalp Ortaokulu ve 24 Kasım İlkokulu'nda görev yapan okul müdürleri, öğretmenler ve hizmetliler, okulun bodrum katında kurdukları atölyede piyasada 250-300 TL'ye satılan pedallı dezenfektan aparatını yaklaşık 70 TL maliyetle üretti. 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim dönemi için hazırlanan aparatlar sınıflara dağıtarak, yerleştirildi.

'30 TANE YAPACAĞIZ, 21 EYLÜL'E KADAR BİTİRECEĞİZ'24 Kasım İlkokulu Müdürü Ramazan Gündoğmuş, okul personelinin yeteneklerini birleştirerek, dezenfektan aparatlarını ürettiklerini ifade ederek, "Pandemi sürecinde hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin el hijyenini sağlamak için ayaklı dezenfektan aparatı koymayı düşündük. Piyasada, bu ürün 250-300 TL civarında satılıyor. Biz ise iş gücünü saymazsak 70 TL'ye ürettik. Okulumuzun iş gücünü, personelimizin yetenekleriyle birleştirerek bu dezenfektan makinesini kendimiz imal ettik ve sınıflarımıza yerleştirdik. Cihazın kaynak ve birleştirilmesi safhasında yardımcı personelimiz ve Gündüzalp Ortaokulu müdür yardımcımız, boya için iki hizmetlimiz, kaplama aşamasında da iki okul müdürü olarak biz görev yapıyoruz. Toplamda altı kişilik bir ekibimiz var. Okulumuz 26 derslikli, hizmet bölümleri ile birlikte 30 derslik kullanıyoruz. Tüm bölümlere koymayı düşünüyoruz. Toplam 30 tane yapmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar 7 tane bitirdik. Sınıflarımıza montajlarını da gerçekleştiriyoruz. İnşallah 21 Eylül'e kadar hepsini tamamlayacağız" dedi.'KENDİ İMKANLARIMIZI GELİŞTİRDİK'Gündüzalp Ortaokulu Müdürü Mehmet Özdemirel ise, kendi imkanlarıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz okulumuzun temizlik projesi kapsamında okulumuza neler yapabiliriz diye düşünerek bir çalışma yaptık. Okulumuzun personeli çalışkan ve yetenekli. Biz de bu ekibin yeteneklerini kullanarak böyle bir proje ortaya çıkarttık. Kendi imkanlarımızı geliştirdik. Biz de okul müdürleri olarak nasıl yardımcı olabiliriz diye çalışmalar yaptık. Uyumlu bir şekilde çalışınca ortaya güzel bir şey çıktı. Cihazın pedallı olması hem daha sağlıklı hem de öğretmen ve öğrencilerimizin daha rahat kullanabilmesi açısından uygun oldu" diye konuştu.