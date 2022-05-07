300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı - Son Dakika
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300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı

07.05.2022 20:01
300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı

Antalya'da bir kozmetik firmasından 300 TL'lik ürün alıp çıkan şüpheli, çalışanların dikkati ile yakalandı.

Antalya'da bir kozmetik firmasından 300 TL'lik ürün alıp çıkan şüpheli, çalışanların dikkati ile yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kozmetik ürünler satan işletmeye bir şahıs alışveriş yapmadan çıktı. Firma çalışanları şüphe üzerine şahsın peşinde giderek uygulama yapan trafik polislerinden yardım istedi. Şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 300 TL olan ürünleri çaldığı tespit edildi. Asayiş ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle hırsızlık şüphelisi şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı
300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı

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Atatürk Bulvarı, Türk Lirası, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 300 TL'lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı - Son Dakika


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