300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ameliyatını oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ameliyatını oluyor - Son Dakika

300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ameliyatını oluyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, 28 Ocak'ta tekrar ABD'ye gitti.

300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ameliyatını oluyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, 28 Ocak'ta tekrar ABD'ye gitti. Kayra 48 saat sürecek olan ameliyata bugün girdi. Son kez ameliyat masasına yatan 12 yaşındaki Kayra'nın bir aksilik çıkmazsa eski sağlığına kavuşması bekleniyor.


Şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, 27 Temmuz'da ABD'nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra bu operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta Kayra bir kez daha ABD'ye gitti. Yaklaşık bir aydır Amerika'da olan küçük çocuk bugün 48 saat sürecek olan son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat olan Kayra'ya bu kez yapılacak ameliyatta kolon nakli yapılacağı, daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenebileceği belirtildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Ben herkesten dua bekliyorum önce, daha sonra Kayra için yardım. Allah herkesten razı olsun" dedi. - BURSA

Amerika Birleşik Devletleri, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Shaq McKissic ile yollarını ayırdı
Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:24:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra son ameliyatını oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]