300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu - Son Dakika

300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu

10.10.2020 12:44
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu, System.String[]

Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde bulunan ve yılalardır bakımsız bırakılan 300 yıllık tarihi caminin kubbesi göçerek, içi çürüdü.

Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde bulunan ve yılalardır bakımsız bırakılan 300 yıllık tarihi caminin kubbesi göçerek, içi çürüdü. Caminin içler acısı halini gören köylüler ise yapının bir an önce önce restore edilerek eski haline getirileceği günü bekliyor.

Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde yer alan Orhan Gazi döneminden kalan, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tescili ile en az 300 yıllık olduğu düşünülen Tarihi Orhan Gazi Camii unutulmuşluğunu ve terk edilmişliğini yaşıyor. Köyün mezarlığı içinde bulunan harabe caminin çöken kubbesi ve duvarları, köylüleri de tedirgin ediyor. Günümüzde alkoliklerin mekanı haline gelen camiinin insanların üzerine çökmesinden endişe duyan köylüler caminin bir an önce akıbetinin belirlenmesini istiyorlar. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillendiği için tehlike saçmasına rağmen yıkım yapılamayan camiinin köylüler tarafından onarımı da gerçekleştirilemiyor. Haliyle 300 yıllık caminin akıbetini bilemeyen köylülerde bir an önce bilinmezliğin aşılmasını istiyorlar.

"Her kurum başka bir kuruma yönlendiriyor"

300 Yıllık caminin içindeki minber, mihrap, pencere döşemeleri orijinal haliyle kalırken, kubbesi ise 300 yılın ardından çökmüş durumda. Zemini de çürüyen ve her türlü tehlikeye açık olan tescilli tarihi camii için köylüler Düzce Valisi Cevdet Atay ve yetkililerden tarihi caminin hayata kazandırılması için çalışma başlatmasını bekliyorlar. Caminin depremde yıkıldığını söyleyen köy sakini Dursun Çetin, "Birçok yere müracaat ettik. Çok kişi geldi, inceledi fakat yapmadılar, ilgilenmediler. Her kurum birbirine attı. Gelen tamam diyor çekip gidiyor. Biz ise bu caminin yapılmasını veya yıkılmasını istiyoruz. Çok tarihi bir camii fakat böyle gördükçe içimiz kan ağlıyor. Elimizi sürdürmüyorlar. Tadilat yapamıyoruz çünkü herkes sorumluluğu bir birine atıyor. Müze müdürlüklerine gidiyoruz Valiliğe gönderiyor. Valiliğe gidiyoruz. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne gönderiyor. Kocaeli, Bursa'ya gönderiyor. Bursa, Ankara'ya gönderiyor. Her kurum başka bir kuruma yönlendiriyor. Bu cami aynı zamanda Kültür Varlılarını Koruma Müdürlüğüne ait ama onlarda bize el sürdürmüyorlar kendileri de yapmıyorlar. Burasını tescillediler sonrasına yapmamıza da izin vermiyorlar. Bu haliyle burası çok tehlike ama yapacak bir şey yok. Her yere müracaat ettik. Belgelerimizde mevcut. Buraya delikanlılar geliyorlar. Burada alkol de alıyorlar. En yakın benim evim ancak burada gürültü olduğunda herhangi bir şey olduğunda ben korkuyorum. Jandarmaya haber veriyoruz. Jandarmanın tepe lambasını görünce de kaçıp gidiyorlar. Burası ile ilgili kesin çözüm bekliyoruz" dedi.

"Sesimizi duyuramadık"

Caminin Osmanlı döneminden kalma olduğunu ifade eden bir başka köy sakini Abdurrahman Çelik ise "Osmanlı döneminden kalma bir cami. Çok kuruma başvuru yaptık. Tescilli olduğu için bize el sürdürmüyorlar. Başvurmadığımız, gitmediğimiz yer kalmadı. Her kurum başka kurumu yönlendiriyor. Sesimizi duyuramadık. Burası tehlikede arz ediyor. Burada uyuşturucu madde kullanıyor, alkol alıyorlar. Her an yıkılma tehlikesi var. Ne olacağı belli değil. Elimizden gelip bir şey de yapamadık" diye konuştu.

"Bu camiyi gördükçe benim yüreğim sızlıyor"

Köyden geçerken yıkık harabe şeklindeki 300 yıllık camiyi gören Kamil Onur adlı vatandaş da, "Bu camiyi gördükçe benim yüreğim sızlıyor. Günümüzde Osmanlı Dönemine ait diziler çekiliyor ve bir dünya paralar aktarılıyor. Devletimiz bu caminin yıkık, dökük olduğunu bildiği halde, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve belge sunulduğu halde Tabiat Varlıklarını koruma bölge müdürlüğünde de tescilli olduğu halde bu camiye herhangi bir restorasyon yapılmıyor ve kaderine terk ediliyor. Herkeste fikir veriyor. Ancak bütün kurumlarda bilgi ve belge bulunduğu halde hiçbir girişimde bulunulmuyor. Bütün kamu kurumları buna duyarsız kalıyor, bu caminin yok olmasına göz yumuyorlar. Benim şahsen kalbim sızlıyor. Bütün kamu kurumlarının da kalbi sızlamıyor mu ben merak ediyorum. Neden devletimiz bu camimize sahip çıkmıyor, neden Düzce Müze Müdürlüğü buna sahip çıkmıyor. Niye mücadele edilmiyor. Eğer bu caminin bu halini görüp yürekleri sızlamıyorsa tarihi camiyi yıksınlar. Buraya çocuklar geliyor, oynuyor. Çocuklara bir şey olsa bunun vebalini kim ödeyecek. Bundan kim sorumlu olacak. Bununla ilgili yetkili birimler gelsinler baksınlar, gerekirse yapsınlar gerekirse yıksınlar" şeklinde konuştu. - DÜZCE

300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu
300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu

Osmanlı, Kocaeli, Düzce, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan kişilere operasyon: 22 şüpheli yakalandı Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş         
11:39
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 12:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 300 yıllık cami bakımsızlık ve ihmalin kurbanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei