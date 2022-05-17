300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi

300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

17.05.2022 10:07

300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

Zonguldak Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu Genel Müdürlüğü'nce Alaplı ilçesine bağlı Kocaman mevkiinde bulunan, 300 yıllık çınar ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi. Alaplı İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kocaman mevkiinde Orman İşletme Fidan Yetiştirme Sahası'nda bulunan çınar ağacının yaşlı olması ve korunmasını sağlamak amacıyla inceleme yaptırdıklarını belirterek, "Uzman ekibimizin yaptığı inceleme neticesinde, çınar ağacının yaklaşık 300 yaşında, 2,5 santimetre genişliğinde, 18 metre boyunda ve 10 metre iz düşüm alanına sahip olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Gerekli bilgilerin elde edilmesinin ardından Kaymakamlık olarak "Anıt Ağaç " olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orman alanların içerisinde farklı türlerin içerisinde yaşlı türlerin barındıran bir Coğrafya barındıran Zonguldak. Tabi, çok faklı ağaç türleri var. Türkiye'nin en büyük yaşlı ağaç rezervi bulunduran alanlardan biri Zonguldak Alaplı İlçesindeki 4118 yaşında Dünyanın en yaşlı ağaçlardan biri ilçemizdedir. yine bu ağaç popülasyonun yarı sıra 1000 yaşın üzerinde 4 tane daha bu mevcut ağacın yanında porsuk ağacımız var. bu tabi Milli Parklar bölgesi içerisinde bulunan porsuk ağaçları ender bulunduğu bir yerdir. burada yine tescil ettiğimiz bir çınar ağacımız var, 2,5 metre genişliğinde 18 metre yüksekliğinde Ulu Çınar dediğimiz ağaç türü Orman İşletmenin fidan türü yetiştirici alanında bulunması güzel bir tesadüf oldu. Ormanlık alanlarımızı korumak önemli onlar, hem zamana karşı hem insana karşı durmuşlar. Bizim görevimiz bu yaşlı ağaçlarımızı korumak ve onları tanıtmak. İlçemiz bu açıdan şanslı bir ilçe. yine, bu Çınar ağacımız Başvurumuz sonuçlandı ve söz konusu çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü'nce 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi."

300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

YORUMLAR
500
Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı
Kaynak: İHA

Anıt Ağaç, Zonguldak, Hisarcık, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: 300 yıllık çınar ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement