Son Dakika Haberleri: 300 yıllık Osmanlı hamamında define arayan şüphelilerden biri tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 300 yıllık Osmanlı hamamında define arayan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

300 yıllık Osmanlı hamamında define arayan şüphelilerden biri tutuklandı

6 saat önce

Çanakkale'de, 3 asırlık olduğu belirlenen Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheliden biri olan S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

300 yıllık Osmanlı hamamında define arayan şüphelilerden biri tutuklandı, System.String[]

Çanakkale'de, 3 asırlık olduğu belirlenen Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheliden biri olan S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Önceki gün mrkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkiinde 1700'lü yıllara ait olduğu tespit edilen Osmanlı hamamında 8 kişinin define aradığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin jandarma destekli ve Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, definecilerin kaçak kazı esnasında hamam yapısına zarar verdikleri de ortaya çıktı. Bugün hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden biri olan S.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.


Öte yandan Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından hamam kalıntılarının yakınındaki Osmanlı mezarlığında kabir taşlarının incelenmesi sonucu, tarihi hamamın 1700'lü yıllara ait olduğu tespit edildi. Henüz tescili yapılmamış olan tarihi hamam ve mezarlık için yetkililer tarafından gerekli işlemler başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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