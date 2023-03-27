303 yıllık camide yangın! Depremde ağır hasar almıştı, çıkan yangınla küle döndü - Son Dakika
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303 yıllık camide yangın! Depremde ağır hasar almıştı, çıkan yangınla küle döndü

27.03.2023 11:55

Elazığ'da 2020 yılındaki depremde ağır hasar alan fakat tarihi eser olduğu için yıkımı yapılmayan 303 yıllık cami, gece saatlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

Merkez Aksaray Mahallesi'ndeki Aksaray Cami 2020 yılında meydana gelen depremde ağır hasar almıştı. Koruma altında bulunan 303 yıllık tarihi cami ibadete kapatıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Gece saatlerinde camide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depremde ağır hasar alan 303 yıllık cami, gece çıkan yangında küle döndü

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

4 araç ve 15 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürülebildi.

YANGIN SONRASI KÜLE DÖNDÜ

Tarihi cami, yangın sonrasında adeta küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Elazığ'daki 303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi Elazığ'daki 303 yıllık Aksaray Camisi yangında kullanılamaz hale geldi 211 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor 211 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor

Aksaray, Elazığ, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 303 yıllık camide yangın! Depremde ağır hasar almıştı, çıkan yangınla küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 303 yıllık camide yangın! Depremde ağır hasar almıştı, çıkan yangınla küle döndü - Son Dakika
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