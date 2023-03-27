Merkez Aksaray Mahallesi'ndeki Aksaray Cami 2020 yılında meydana gelen depremde ağır hasar almıştı. Koruma altında bulunan 303 yıllık tarihi cami ibadete kapatıldı.
Gece saatlerinde camide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
4 araç ve 15 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürülebildi.
Tarihi cami, yangın sonrasında adeta küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 303 yıllık camide yangın! Depremde ağır hasar almıştı, çıkan yangınla küle döndü - Son Dakika