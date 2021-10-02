300 yıllık tarihi taş fırında 6 kuşaktır ekmek üretiliyor - Son Dakika

Konya'da Osmanlı döneminde 1682 yılında yapılan tarihi taş fırını işleten 3 kardeş, 6 kuşaktır dedelerinden gelen mesleği sürdürüyor.

Kent merkezindeki Kılıçaslan Meydan'ında bulunan tarihi taş ekmek fırınını her gün sabah namazı sonrası açan 3 kardeş, iş yerlerinde akşama kadar geleneksel yöntemlerle ekmek yapıp satıyor.

Hüseyin Mısırlılar iş yerinde hamur karma işini yürütürken, diğer kardeşler de ekmekleri fırında pişirip, satışa hazır hale getiriyor.

Hüseyin Mısırlılar, AA muhabirine, taş fırında babalarının yanında çalışarak ekmek yapmayı öğrendiklerini belirtti.

İşletmenin yerinin Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ifade eden Mısırlılar, "Bu bina 1682 yılında Muhasip Ahmet Paşa tarafından yapılmış. Burası orijinal taş fırındır. Biz bu fırını işleten altıncı kuşağız. Benim babam fırıncı, dedem fırıncı. Rahmetli dedem anlatırdı, onun dedesi de fırıncıymış." diye konuştu.

"Ekmeklerimizde biz maya olarak ekşi maya kullanıyoruz"

Fırında, başta kepekli, tam buğday, çavdarlı olmak üzere çeşitli ekmek çeşitleri yaptıklarını anlatan Mısırlılar, ekmeklerinin lezzetinin sırrını ise şöyle anlattı:

"Ekmeklerimizde biz maya olarak ekşi maya kullanıyoruz, Konya'mızın ununu kullanıyoruz. Çin tuzu kullanmıyoruz, normal tuz kullanıyoruz. İşe ilk geldiğimizde hamurumuzu kararız, ocağımızı hazırlarız. Ondan sonra hamurları şekillendiririz. Bu taş fırın hijyeniktir, 'mikrop' diye bir şey taş fırın sıcağında kalmaz. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi de kullanmayız. Babadan aldığımız nasihat de 'Besmeleyle gir, aşk ile çalış' şeklinde. Bu nasihate uyarak çalışmaya devam ediyoruz."

Çıkardıkları ekmeklerin beğenilerek tüketildiğini anlatan Mısırlılar, mesleklerini devam ettirerek sonraki kuşaklara aktarmak istediklerini dile getirdi.