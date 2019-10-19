Son Dakika Haberleri: 3000 yıllık zeytin ağacından üretilen yağın litresi 100 bin lira
Son Dakika Ekonomi 3000 yıllık zeytin ağacından üretilen yağın litresi 100 bin lira

3000 yıllık zeytin ağacından üretilen yağın litresi 100 bin lira

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.

3000 yıllık zeytin ağacından üretilen yağın litresi 100 bin lira, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.

Milas, Muğla, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balon balığının içecek kutusunu yemesi balıkçıları şaşırttı
Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:59:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3000 yıllık zeytin ağacından üretilen yağın litresi 100 bin lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]