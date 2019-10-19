3000 yıllık zeytin ağacından üretilen yağın litresi 100 bin lira
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.
Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:01
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