Son Dakika Haberleri: 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Son Dakika Güncel 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

6 saat önce

Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Molla Gürani Mahallesi'ndeki 3 iş yerini denetledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

Suriye uyruklu iş yeri sahipleri Mahmoud A. (37), Hasan A. (44) ve Madhat J. (42) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:55 Kaynak: AA
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