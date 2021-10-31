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3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı - Son Dakika

3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı

31.10.2021 13:03
3036 yılıyla ilgili korkunç sözler!

TikTok'ta ?IV? Y??? ?I? ' ismiyle tanıtan bir kullanıcı, 3036 yılıyla ilgili korkutan sözler kullandı. Sosyal medya kullanıcısı, 3036 yılını gördüğünü belirterek, insanların bugünlerde özgürce yaşadığını ve 3036 yılında herkesin özgürlüğünü kaybettiğini dile getirdi. Ayrıca dünya nüfusunun da 2 milyara düştüğünü anlattı.

Sosyal medyada ?IV? Y??? ?I? ' ismiyle yayınlar yapan adamın anlattıkları yeniden gündemde. Sosyal medya kullanıcısı, "Bunlar daha iyi günlerimiz" diyerek 3036 yılında yaşanacakları sıraladı. Söz konusu genç, insanlığın özgürlüğünü kaybedeceğini iddia ederek, "Şu anda hiç olamayacağın kadar özgürsün," diyor. "Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor, çocuklarınız bunu görmeyecek bile, o yüzden boşverin" dedi.

"DÜNYA NÜFUSU 2 MİLYARA DÜŞECEK"

Sosyal medya kullanıcısının anlattıkları arasında en çok merak edilen detay dünya nüfusunun geldiği durum. Ancak nüfüs pek de iç açıcı bir seviyede değil. Zaman yolcusu, dünya nüfüsuyla ilgili, "2021 yılında 8 milyara yakın insan nüfusu varken 3036 yılında yani tam 1015 yıl içerisinde şimdiki mevcut nüfusun dörtte üçü yok olacak" ifadelerini kullanıyor.

BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ 2052'DE

Ayrıca büyük elektrik kesintisinin yaşanacağı tarihe ilişkin detaylar da mevcut. Kullanıcı, elektrik kesintisiyle ilgili şunları söylüyor: "Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi Aralık 2052'de oluyor. Temel olarak, beş yıldan fazla bir süredir her şey kararıyor, internet, güç, her şey 'terör' denilen şey yüzünden kopuyor, ancak çoğu aksini düşünüyor. Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir kaos ortamı hakim."

3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! Bunlar iyi günlerimiz diyerek yaşanacakları anlattı

Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! 'Bunlar iyi günlerimiz' diyerek yaşanacakları anlattı - Son Dakika


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