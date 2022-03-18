305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

18.03.2022 19:15

305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 305 köy yolu ulaşıma kapandı.

305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 305 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle merkez ilçesinde 48, Abana ilçesinde 10, Ağlı ilçesinde 5, Araç ilçesinde 8, Azdavay ilçesinde 9, Bozkurt ilçesinde 31, Cide ilçesinde 48, Çatalzeytin ilçesinde 39, Doğanyurt ilçesinde 3, İhsangazi ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 53, Küre ilçesinde 30, Şenpazar ilçesinde 11, Taşköprü ilçesinde 5 olmak üzere toplam 305 köy yolu ulaşıma kapandı. 3 bin 199 kilometrelik köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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