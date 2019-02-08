Son Dakika Haberleri: 305 Otomobili Çalarak Parçaladılar

305 Otomobili Çalarak Parçaladılar

39 dakika önce

Gaziantep merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, 305 otomobili çalan ve parçalayan 4 şüpheli yakalandı.

305 Otomobili Çalarak Parçaladılar, System.String[]
Gaziantep merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, 305 otomobili çalan ve parçalayan 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, başta İstanbul olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi), sonra bu araçları farklı illerde satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep merkezli İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Kırşehir, Mersin, Batman ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda C.Ö., Ü.S., A.G. ve M.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 305 otomobili çaldıkları, 266'sını parçaladıkları ve change yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Gaziantep, 3. Sayfa, Yerel
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