Son Dakika Haberleri: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika Güncel 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti

6 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin mazeret kararnamesiyle, 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

307 hakim ve savcının görev yeri değişti, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin mazeret kararnamesiyle, 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

HSK 1. Dairesi, mazeret kararnamesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, adli yargıda 256, idari yargıda 51 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Uğurhan Kuş'tan boşalan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Başsavcı Vekili Gökhan Şen görevlendirildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Boş bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İdris Kizir getirildi.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Nafiz Acar ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

Mazeret kararnamesinin ağırlıklı olarak hakim ve savcıların mazeret taleplerine ve boş bulunan yerlere göre hazırlandığı öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu Mazeret Kararnamesini tamamladı
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada, kedicik 3 kadın sanatçının adını verdi Adnan Oktar'ın 'Mehdilik' iddiasına 'Kedicik' lakaplı Alev Babuna'dan kaşık dansı savunması Üvey kızına istismar iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında iftira atıldığını iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]