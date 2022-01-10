307 promil alkollü sürücünün ezdiği kadının oğlu konuştu - Son Dakika

Bursa'da oğlunun yaptığı hobi bahçesinde eşiyle oturduğu sırada, 307 promil alkollü sürücünün aracıyla üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Nermin Yıldız'ın oğlu Salih Yıldız konuştu. Alkollü sürücünün hak ettiği en ağır cezayı almasını isteyen Yıldız, "Mahkemedeki iyi haline kesinlikle bakılmamalı. Mahkemede güzel gözüküp, halka katillik yapanlar cezasını bulmalı" dedi. Yıldız ailesinden hobi bahçesinde çekilmiş mutlu günlerindeki fotoğraf ve görüntüleri kaldı.

Olay geçen hafta Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturdukları sırada, bahçenin hemen üzerinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağıya yuvarlanan otomobilin altında kalan Cevdet ve Nermin Yıldız çifti ağır yaralandı.

Kazayı gören komşuları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları aracın altından çıkartılarak, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 65 yaşındaki Nermin Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebep olan 307 promil alkollü sürücü A.U. ise mahkemece tutuklandı.

" Mahkemede güzel gözüküp, halka katillik yapanlar cezasını bulsun "

Yaşanan kaza sonucu elleriyle yaptığı hobi bahçesine çıkmaya cesaret edemediğini ve baktığı tavukları da başkasına verdiğini belirten oğlu Salih Yıldız, "Bu bir kaza değil. Apaçık cinayet. 307 promil alkollü sürücü tarafından ölümüne sebep olunan kadının oğluyum. Annemi burada kanun tanımaz biri gelip bizden ayırdı. Bu şahıslar kanunlara hiçbir zaman dikkat etmeyen, insan canını hiçe sayan kişiler. Bu kişilerin suçlarını, bir ceket bir kravatla mahkemeye çıkıp örtmelerini, kanayan yaramızı kangrene çevirmesini istemiyorum. Bu hukuki süreçte, devletimizin yargıçlarından destek bekliyorum. Benim başıma geldi. Başkalarının başına gelmemesini istiyorum. Lütfen bu kişiler hak ettikleri cezaları alsınlar. Mahkemede iyi hallerine kesinlikle bakılmamalı. Mahkemede güzel gözüküp, halka katillik yapanlar cezasını bulsun" diye konuştu.

Aileden geriye hobi bahçesinde kazadan hemen önce çekilen mutlu aile fotoğrafları kaldı.

Hobi bahçesinde oturan Yıldız ailesinin semaverde çay demleyerek oldukça neşeli bir şekilde sohbet ettikleri anların görüntüsü ortaya çıktı. Mutlu aile tablosunu barından videonun kazadan hemen önce çekildiği öğrenildi. - BURSA