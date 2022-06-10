"30Altı İklim Zirvesi", iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika
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"30Altı İklim Zirvesi", iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu

10.06.2022 20:48
"30Altı İklim Zirvesi", iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "30Altı İklim Zirvesi", Türkiye'nin farklı illerinden 500 genci İstanbul'da bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "30Altı İklim Zirvesi", Türkiye'nin farklı illerinden 500 genci İstanbul'da bir araya getirdi.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte iklim gönüllüsü gençler, akademisyenler, uzmanlar ve pek çok farklı sektörden profesyonel isimler, farklı başlıklar altında sürdürülebilirliği ve küresel ısınmanın yarattığı etkileri tartıştı.

Bu yıl ilki düzenlenen zirve; bir yandan iklim savunuculuğu konusunda öncü rol oynayan gençleri bir araya getirmeyi, diğer yandan gençlerin yaşam pratikleri ile toplumun geri kalan kesimlerine örnek olabileceğinin altını çizmeyi hedefliyor.

Zirvenin ilk oturumu olan "Konuşmamız Lazım: İklim Savunuculuğu, Gençlik ve Medya" panelinde, medyanın rolünün yanı sıra iklim savunuculuğunun merkezinde bulunan gençlerin önemi tartışıldı.

Senarist ve yapımcı Birol Güven, paneldeki konuşmasında, "Dünya tarihinde ilk defa küçüklerin büyüklere öğrettiği bir dönemde yaşıyoruz. Günümüzde farkındalıklar gençlerde yüksek, fakat 30 yaşından büyük bizlerde bu farkındalık yok. Büyüklere bu farkındalıkları sizler öğretmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yeşil Hattın Hikayesi" anlatıldı

Zirvedeki "Anadolu Ajansı Yeşil Hattın Hikayesi" temalı panelde konuşan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, medyanın çevreyle ilgili konularda sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.

Karagöz, çevreyle ilgili haberler üretmek üzere AA bünyesinde kurulan "Yeşil Hat" adlı birimin tüm haberlerinin abonelere ve içerik üreticilerine ücretsiz sağlanacağını kaydetti.

Etkinliğin bir diğer önemli başlığı " İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Gıdaya Erişim" oldu. Küresel iklim değişikliğinin en yıkıcı sonuçlarından kuraklığın ekosistemi ve insan yaşamını nasıl tehdit ettiğinin tartışıldığı panelde, gıda güvenliğinin geleceği masaya yatırıldı.

Panelde konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, sürdürülebilir yaşamın insanlık için bir güvence olduğunu vurguladı.

Kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan ise iklim kriziyle mücadelede beslenme alışkanlıkları ve mevsimsel beslenmenin sürdürülebilirlik için önemine işaret ederek, "İklim değişikliği veya mevsimsel beslenme dediğimiz zaman bedenden önce dünyayı korumak aklımıza gelmeli." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğe dair mevcut uygulamaların yetersiz kaldığının vurgulandığı zirvede, iklim mülteciliği kavramı ile bu konuda alınması gereken önlemler bir diğer önemli konu başlığını oluşturdu.

Etkinlik boyunca çok sayıda ilham verici proje sahneden gençlerle paylaşılırken, modadan teknolojiye ve sağlıklı yaşama kadar gündelik hayat pratikleri farklı oturumlarda ele alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '30Altı İklim Zirvesi', iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika

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