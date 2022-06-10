30Altı İklim Zirvesi sona erdi - Son Dakika
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30Altı İklim Zirvesi sona erdi

10.06.2022 20:58
30Altı İklim Zirvesi sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, iklim değişikliğinin tüm yönleriyle ele alındığı "30Altı İklim Zirvesi" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, iklim değişikliğinin tüm yönleriyle ele alındığı "30Altı İklim Zirvesi" tamamlandı.

Zorlu PSM'de 15 oturum üzerinden gerçekleştirilen zirvede, 32 konuşmacı ve yaklaşık 500 katılımcı yer aldı.

Zirvenin ilk bölümünde, "Konuşmamız Lazım: İklim Savunuculuğu, Gençlik ve Medya", "Yeşil Mimari: Sürdürülebilir Mekan Tasarımı", "Anadolu Ajansı Yeşil Hattın Hikayesi", "İklim Değişikliği ve Mevsimsel Beslenmenin Önemi", "İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Gıdaya Erişim" oturumları yapıldı.

Kalan bölümde ise "Genç Girişimciler Anlatıyor: Doğa Dostu Teknolojiler", "İklim Krizi, Göç ve Sığınmacı İlişkisi", "Doğa Dostu Plastikler Üretmek: Zeytin Çekirdeğinden Biyoplastiğe", "Sürdürülebilir Moda Mümkün mü?", "Sıfır Atık Sofralara Doğru", "İklim Krizi Çözüm Teknolojileri", "Eğitime Çevreden Bakmak", "Sürdürülebilir Sanata Dair", "İklim Elçileri: İklim Krizi ile Mücadelede Gençlerin Rolü" oturumları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da özel bir oturumla katıldığı zirvede, çağın en büyük sorunu olarak nitelendirilen iklim değişikliğini ele almak için alanında uzman isimler, akademisyenler, sivil toplum üyeleri gençlerle bir araya geldi.

YORUMLAR
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'30Altı İklim Zirvesi', iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu '30Altı İklim Zirvesi', iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz' Bakan Özer: 'Gençlerimize güveniyoruz'
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Anadolu Ajansı, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30Altı İklim Zirvesi sona erdi - Son Dakika

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