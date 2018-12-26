30tl'ye Vale mi Olur? - Kahveler Benden #2
1 saat önce
Selam canlar!
Selam canlar! Yine efso yorumlarınız ve yine ben! Kahveler benden yine, hala nasıl olacağını çözemedim ama idare edin. : ) Muhabbet açan yorumlarınızı beklerim, kıpss!
İyi eğlenceler!
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:45 Kaynak: Youtube
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