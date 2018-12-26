Son Dakika Haberleri: 30tl'ye Vale mi Olur? - Kahveler Benden #2

30tl'ye Vale mi Olur? - Kahveler Benden #2

1 saat önce

Selam canlar!

Selam canlar! Yine efso yorumlarınız ve yine ben! Kahveler benden yine, hala nasıl olacağını çözemedim ama idare edin. : ) Muhabbet açan yorumlarınızı beklerim, kıpss!

İyi eğlenceler!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:45 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:54:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30tl'ye Vale mi Olur? - Kahveler Benden #2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]