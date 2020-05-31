31.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



13: 00 GK1 Incheon United FC - Pohang Steelers



14: 30 AL2 Dynamo Dresden - Stuttgart



14: 30 AL2 Hamburg - Wehen Wiesbaden



14: 30 AL2 Heidenheim - Erzgebirge Aue



16: 30 AL1 Monchengladbach - Union Berlin



17: 00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo



17: 00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey



17: 00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey



17: 30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii



17: 30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik



17: 30 LP Tukh, Igor - Klimentev, Vladimir



19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy



19: 00 LP Ogay, Sergey - Nemashkalo, Vladimir



19: 00 AL1 Paderborn - B. Dortmund



19: 30 LP Molodtsov, Denis - Ilyukhin, Evgeniy



20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie



21: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy



Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen'in kazandığı haftada M'Gladbach hata yapmamalı, rakibi Union Berlin olacak!



Türk Derbisi'nde Schalke'ye karşı kazanan Düsseldorf, Bayern'e farklı kaybedip eski görüntüsüne geri döndü. Haaland'ın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı maçta Paderborn, Dortmund'a engel olabilecek mi?



Bielefeld, Holstein Kiel karşısında hata yapmadı. Stuttgart ve Hamburg "artık" kazanabilecek mi?



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











