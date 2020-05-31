31.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

31.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...13: 00 GK1 Incheon United FC - Pohang Steelers14: 30 AL2 Dynamo Dresden - Stuttgart14: 30 AL2 Hamburg - Wehen Wiesbaden14: 30 AL2 Heidenheim - Erzgebirge Aue16: 30 AL1 Monchengladbach - Union Berlin17: 00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich...

31.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları, System.String[]

Bu bir ilandır


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


13: 00 GK1 Incheon United FC - Pohang Steelers


14: 30 AL2 Dynamo Dresden - Stuttgart


14: 30 AL2 Hamburg - Wehen Wiesbaden


14: 30 AL2 Heidenheim - Erzgebirge Aue


16: 30 AL1 Monchengladbach - Union Berlin


17: 00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo


17: 00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey


17: 00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey


17: 30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii


17: 30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik


17: 30 LP Tukh, Igor - Klimentev, Vladimir


19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy


19: 00 LP Ogay, Sergey - Nemashkalo, Vladimir


19: 00 AL1 Paderborn - B. Dortmund


19: 30 LP Molodtsov, Denis - Ilyukhin, Evgeniy


20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie


21: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy


Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen'in kazandığı haftada M'Gladbach hata yapmamalı, rakibi Union Berlin olacak!


Türk Derbisi'nde Schalke'ye karşı kazanan Düsseldorf, Bayern'e farklı kaybedip eski görüntüsüne geri döndü. Haaland'ın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı maçta Paderborn, Dortmund'a engel olabilecek mi?


Bielefeld, Holstein Kiel karşısında hata yapmadı. Stuttgart ve Hamburg "artık" kazanabilecek mi?


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Dresden, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:11 

Son Dakika Spor 31.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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