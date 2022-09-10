31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandı - Son Dakika
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31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

10.09.2022 16:30

31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandıKAYSERİ'de, 2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 31,5 yıl hapis cezası bulunan P.Y. (43), polis ekiplerince yakalandı.

31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

KAYSERİ'de, 2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 31,5 yıl hapis cezası bulunan P.Y. (43), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 31,5 yıl hapis cezası bulunan P.Y. isimli kadın hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan P.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandı - Son Dakika

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