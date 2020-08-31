Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 Transfer
05:30 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Kısa Özet: C. Brugge - Galatasaray
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:30 Özel Röportaj
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:15 Özel Röportaj
13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Transfer
14:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
15:00 Spor ve Sağlık
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:30 UEFA Avrupa Ligi Gol Kralı Bruno Fernandes
17:45 Süper Lig Kısa Özet
17:45 Kısa Özet: Beşiktaş - Fenerbahçe
18:00 Transfer
19:00 Kolaysa Anlat
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
20:00 Fransa'dan Futbol
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Transfer
21:30 Football's Greatest
22:00 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
23:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika