Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 CNN TÜRK Masası
01:00 Ne Oluyor?
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
06:00 Güne Merhaba
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
09:40 Üretim Rotası
10:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
10:00 A'dan Z'ye
11:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
12:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
12:00 A'dan Z'ye
13:00 Bugün
13:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
14:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
14:00 Bugün
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
16:00 Haber
16:00 Bugün
17:00 Haber
18:00 Ana Haber
20:00 Tarafsız Bölge
21:00 Ne Oluyor?
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika