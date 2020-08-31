Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Şevkat Yerimdar
03:00 Kadın
06:00 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Sen Çal Kapımı
12:45 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
14:15 Baraj
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Yasak Elma
23:00 Baraj
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika