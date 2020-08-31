31 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hacker
01:15 Ölümcül Oyun
02:00 Hacker
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
05:40 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Türk Malı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
16:30 Beyoğlu Güzeli
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
20:00 Aile Arasında
21:45 Süt Kardeşler
22:45 Aile Arasında
23:30 Ölümcül Oyun
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
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